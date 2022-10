Lawrow glaubt, dass Selenskyj zu Verhandlungen zurückkehren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Außenminister Sergej Lawrow glaubt, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj seine Entscheidung, Verhandlungen mit der russischen Führung abzulehnen, ändern könnte. Das sagte er in einem Interview mit Russia 1.

„Ich schließe nicht aus, dass er sich das entweder verbietet oder vergisst, je nachdem, in welcher Stimmung er morgens aufsteht und was er tut. Oder er bekommt einen Befehl aus Washington oder London und sagt „ja“ und denkt sich eine Erklärung aus, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Er ist ein Künstler“, sagte Lawrow.

Er sagte auch, dass Russland im März den ukrainischen Vorschlägen für Friedensgespräche zugestimmt habe.

„Wir haben Ende März mit der ukrainischen Delegation am Verhandlungstisch gesessen, als in Istanbul ein Ansatz zur Lösung dieser Situation auf der Grundlage der von den Ukrainern vorgeschlagenen Prinzipien vereinbart wurde, und sie haben uns in dieser Situation gepasst“, sagte der russische Außenminister.