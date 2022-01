Lawrow hat Selenskyj zu Gesprächen nach Russland eingeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland ist zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj bereit, um die bilateralen Beziehungen zu erörtern, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag, den 28. Januar.

„Wenn Selenskyjj die bilateralen Beziehungen erörtern will, sind wir bereit, ihn in Moskau, Sotschi oder St. Petersburg zu empfangen, aber der Donbass sollte in der Kontaktgruppe besprochen werden“, sagte er.

Zuvor hatte der Kreml erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin sei bereit, die bilateralen Beziehungen mit Selenskyj zu erörtern, werde aber nicht mit ihm als einer Partei des Konflikts im Donbass kommunizieren.

Russland erklärte auch, es sei bereit, mit der Ukraine über eine „Zusammenarbeit“ in der Krim zu sprechen, nicht aber über die Besitzverhältnisse auf der Halbinsel…