Der Leiter des Chmelnyzkyj-Regionalzentrums der MSEC wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beamtin wurde über den Verdacht der illegalen Anreicherung informiert. Über die Auswahl einer Präventivmaßnahme für sie wird derzeit entschieden.

Mitarbeiter des staatlichen Untersuchungsamtes haben den Leiter des Chmelnyzkyj Regionalzentrums für medizinisches und soziales Fachwissen (MSEK) wegen des Verdachts auf illegale Bereicherung festgenommen und angezeigt. Die Agentur berichtete darüber am Samstag, den 5. Oktober.

Das State Bureau of Investigation erinnerte daran, dass die Gesetzeshüter am 3. und 4. Oktober eine Reihe von Durchsuchungen in den Büros und am Wohnort des Beamten und seiner nahen Verwandten durchgeführt haben.

Bei der Leiterin der MSEC wurden in ihrem Büro 100.000 Dollar sowie eine Reihe von gefälschten medizinischen Dokumenten, Listen von Mobilisierungsverweigerern mit Namen und fiktiven Diagnosen gefunden.

Mehr als 5,2 Millionen Dollar, 300 Tausend Euro, mehr als 5 Millionen Hrywnja, Markenschmuck und Juwelen wurden im Haus des Beamten und seiner Verwandten gefunden. Die Frau versuchte, einen Teil des Geldes loszuwerden, indem sie zwei Taschen mit 0,5 Millionen Dollar durch das Fenster warf.

Sie wird wegen des Verdachts der unrechtmäßigen Bereicherung angezeigt (Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Über die Frage der Wahl einer Zwangsmaßnahme wird derzeit entschieden.

Am Vorabend wurde bekannt, dass der Beamte des regionalen Zentrums von Chmelnyzkyj der MSEC und sein Sohn, der eine leitende Position in der regionalen Abteilung des Pensionsfonds innehat, durchsucht wurden. Die Gesetzeshüter fanden in ihren Wohnungen in fast jeder Ecke Geld – in Schränken, Schubladen, Nischen.

Ebenfalls am Freitag wurde berichtet, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine Geschäftsleute festgenommen hat, die mehr als 40 Millionen Hrywnja an Uchilonisten verdient haben. Bei den Durchsuchungen wurden mehr als 1.000 medizinische Bescheinigungen und militärische Registrierungsdokumente sowie 250 Siegel gefunden.