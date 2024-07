Der Leiter des Geheimdienstausschusses des US-Kongresses, Turner, und eine überparteiliche Delegation sind in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Einem Korrespondenten von Suspilne zufolge sagte Mike Turner auf einer Pressekonferenz, dass die Ukraine das Recht habe, US-Waffen einzusetzen, um russisches Territorium anzugreifen. Zugleich sprach er über bestimmte Probleme

Mike Turner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, und eine überparteiliche Delegation von US-Kongressabgeordneten sind heute, am 1. Juli, in Kiew eingetroffen. Sie werden eine Pressekonferenz über die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine abhalten.

Die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, kündigte dies auf der Social Media Plattform X an.

„Ich heiße den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Mike Turner, und eine überparteiliche Delegation, bestehend aus Betty McCollum, Ronnie Jackson, Tony Gonzales und John Joyce, in Kiew willkommen. Sie werden eine Diskussion darüber führen, wie die USA die Ukraine bei ihrer Reaktion auf die brutale Invasion Russlands unterstützen“, so die Diplomatin in einer Erklärung.

Einem Korrespondenten von Suspilne zufolge sagte Mike Turner während der Pressekonferenz, dass die Ukraine das Recht habe, amerikanische Waffen einzusetzen, um russisches Territorium anzugreifen. Zugleich sprach er über bestimmte Probleme.

„Das ist das Wachstum der Waffenproduktion in Russland. Das ist ein sehr großes Problem. Wir glauben, dass die Ukraine in der Lage sein sollte, eine bewaffnete Antwort zu geben“, sagte er.

Die Nachricht wird ergänzt durch…