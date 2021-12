Licht, Internet und Kommunikation abgeschnitten: Ukraine vor neuer Bedrohung durch Russland gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister und Vorsitzende des Zentrums für Verteidigungsstrategien, Andrij Zahorodnyuk, hat erklärt, dass Russland im nächsten Jahr psychologische Angriffe gegen unseren Staat durchführen könnte.

Dies sagte er in einem Interview mit Radio Liberty.

Um den „Grad“ der Konfrontation um die Ukraine zu erhöhen, verfügt die Russische Föderation nach Ansicht des ehemaligen Ministers neben militärischen Mitteln über ein ganzes Arsenal von Maßnahmen, um ihr Ziel zu erreichen.

„Sollte es theoretisch oder praktisch zu einer Operation kommen, wäre das natürlich ein großer Test für die Ukraine. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sie über ein ganzes Arsenal von Maßnahmen verfügen, zu denen nicht der Start einer militärischen Operation gehört, aber sie können uns auf jeden Fall schaden und unser Leben im nächsten Jahr ruinieren, es viel schwieriger machen, um den Grad der Spannung und Nervosität der Situation zu erhöhen“, sagte er. Laut Zahorodniuk ist die Russische Föderation zu Cyberangriffen in der Lage: „Sie können Cyberangriffe durchführen und kritische Infrastrukturen ausschalten. Das heißt, sie können den Strom, das Internet, die Kommunikation und so weiter abschalten. Sie können Informationsoperationen durchführen. Erinnern Sie sich an Novye Sanzhary. Dies kann in einem größeren Gebiet geschehen. Das war übrigens ein Erlebnis, glauben wir. Und es kann gleichzeitig in mehreren Gebieten sein. Es kann sich durchaus um eine informatorische Beeinflussung handeln“, meint der ehemalige Minister.

Drohende russische Invasion in der Ukraine