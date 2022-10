Licht für siebentausend Familien in zwei Regionen - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Notfallteams von DTEK die Stromversorgung für siebentausend Familien in sechs Gemeinden in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt, wie das Unternehmen am Sonntag, den 9. Oktober, auf seiner Website mitteilte.

So konnten viertausend Einwohner der Gemeinde Torezka wieder mit Strom versorgt werden.

Die Stromtechniker verschafften sich ebenfalls Zugang und konnten eine Reihe von Reparaturen in den Gemeinden Nikopol und Tomakiv durchführen, wodurch 2,4 Tausend Haushalte wieder mit Strom versorgt werden konnten.

In den Gebieten Bachmut, Awdijiwka, Torezka, Marienska und Lymanska ist die Situation der Stromversorgung weiterhin schwierig.

Einen Tag zuvor hatten die DTEK-Stromtechniker 8,4 Tausend Familien in der Region Donezk wieder mit Strom versorgt.