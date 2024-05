Am linken Ufer des Dnjepr starteten die Russen drei erfolglose Angriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Richtung Orechiwskyj führten die Angreifer sechs Angriffe durch: zwei in der Gegend von Staromayorskoye und vier in der Gegend von Robotyne.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die ukrainischen Verteidiger in der Operationszone der Verteidigungskräfte des Südens drei russische Angriffe am linken Dnjepr-Ufer und sechs Angriffe in Richtung Orechiwskyj zurückgeschlagen. Dies teilte der Pressedienst der Verteidigungskräfte des Südens am Dienstag, den 7. Mai mit.

„In Richtung Orechiwskyj haben die Angreifer sechs Angriffe durchgeführt: zwei – in der Gegend von Staromayorskoye und vier – in der Gegend von Robotyne“, heißt es in der Meldung.

Am linken Ufer des Dnjepr, das vorübergehend von den Russen im Gebiet von Cherson eingenommen wurde, unternahm der Feind drei erfolglose Angriffe, erlitt Verluste und zog sich auf seine ursprünglichen Positionen zurück.

Im Laufe des Tages flogen 192 feindliche Aufklärungsdrohnen über das Gebiet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine in den letzten 24 Stunden 1.160 Angreifer ausgeschaltet haben. Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine hat die russische Armee 476.460 Soldaten verloren.