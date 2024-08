Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Ende des Halbjahres überstiegen die Ausgaben des russischen Haushalts die Einnahmen um 929 Milliarden Rubel. Dies entspricht 0,5 Prozent des BIP.

Das föderale Haushaltsdefizit Russlands am Ende der sieben Monate des Jahres 2024 ist im Vergleich zu den Zahlen des Vormonats aufgrund hoher Ausgaben und geringerer Einnahmen gewachsen. Dies berichtet die Moscow Times am Mittwoch, den 7. August.

Es wird festgestellt, dass sich das Haushaltsdefizit im Januar-Juli auf 1,36 Billionen Rubel oder 0,7% des BIP belief.

Am Ende des Halbjahres überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um 929 Milliarden Rubel. Dies entspricht 0,5% des BIP.

Gleichzeitig bleibt das Haushaltsdefizit fast halb so hoch wie in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023, als es 2,6 Billionen Br oder 1,5% des BIP betrug, nachdem die westlichen Sanktionen als Reaktion auf Russlands umfassenden Einmarsch in der Ukraine zu einem starken Rückgang der russischen Energieeinnahmen geführt hatten.

Zur Erinnerung: Ende 2023 belief sich das russische Haushaltsdefizit auf 3,24 Billionen RUB oder 1,9% des BIP. Das ist fast doppelt so schlimm wie die von Kremlchef Wladimir Putin prognostizierte Zahl.