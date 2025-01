Lokale Behörden in der russischen Region Woronesch meldeten einen Drohnenangriff auf ein Öldepot

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Woronesch in Russland meldeten die örtlichen Behörden einen Drohnenangriff auf ein Öldepot.

Quelle: Russisches Medienunternehmen Medusa, Leiter der Region Alexander Gusev, lokale Pressesprecher

Einzelheiten: Gusev behauptet, dass die Drohnen von der Luftabwehr und der elektronischen Kampfführung abgeschossen wurden und dass das Feuer durch den Absturz der Drohnen ausgelöst wurde.

Telegramkanäle berichten, dass ein Öldepot in der Stadt Liski, etwa 90 Kilometer von Woronesch entfernt, angegriffen wurde.

Hintergrund: Infolge einer gemeinsamen Sonderoperation des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Verteidigungskräfte in der Nacht zum 14. Januar wurden Munitionsdepots auf dem Flugplatz Engels (Region Saratow) getroffen, ein Großbrand in der Chemiefabrik Alexin in der russischen Region Tula und in der Ölraffinerie Saratow verzeichnet und direkte Raketentreffer auf die Chemiefabrik Brjansk verzeichnet.