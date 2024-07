Lubinez erklärte, warum die Ukraine die persönlichen Daten von Antragstellern aus den besetzten Gebieten verschlüsselt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Es ist unmöglich, diese Informationen zu entschlüsseln, so dass die Vertreter der Besatzungsbehörden nicht feststellen können, wer die Person ist. Daher können Bewerber aus den vorübergehend besetzten Gebieten bei der Bewerbung an ukrainischen Hochschuleinrichtungen sicher sein

Die Namen von Bewerbern, die in den vorübergehend von Russland besetzten Gebieten registriert sind oder die nach dem 24. Februar 2022 von dort weggezogen sind, werden in allen Informationssystemen verschlüsselt, die zur Bearbeitung von Zulassungsunterlagen verwendet werden.

Dies gab der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Dmytro Lubinez, auf Telegram bekannt.

Der Ombudsmann erklärte, dass die Verschlüsselung ein zusätzliches Maß an Sicherheit bietet und hilft, mögliche Risiken für Bewerber zu vermeiden.

„Es ist unmöglich, solche Informationen zu entschlüsseln, so dass Vertreter der Besatzungsbehörden nicht in der Lage sind, die Person zu identifizieren. Daher können Bewerber aus den vorübergehend besetzten Gebieten beruhigt in ukrainische Hochschuleinrichtungen einreisen“, versicherte Lubinez.

Zuvor hatte das Büro des Ombudsmannes der Ukraine mitgeteilt, wo Bewerber aus den vorübergehend besetzten Gebieten während der Zulassungskampagne wohnen können.

Am 1. Juni begann die Zulassungskampagne an ukrainischen Universitäten und Hochschulen für Bewerber aus den vorübergehend besetzten Gebieten. Sie begann früher als die allgemeine Zulassungskampagne, und das Zulassungssystem selbst wurde vereinfacht.