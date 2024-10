Die Luftabwehr zerstörte Dutzende von "Shahedin" in 12 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen-Kräften, der Luftfahrt, REB-Einheiten und mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Am Freitagabend griffen russische Aggressoren die Ukraine mit 63 Shahed-Angriffsdrohnen und Drohnen eines nicht näher bezeichneten Typs an. Die meisten der Drohnen wurden abgeschossen oder von der REB beeinflusst. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 25. Oktober.

Es wird angegeben, dass der Feind Drohnen aus den Richtungen Orel, Kursk, Primorsko-Achtarsk in Russland abgeschossen hat. Dieser Angriff wurde von Flugabwehrraketen, Luftfahrt, REB-Einheiten und mobilen Feuergruppen abgewehrt.

„Bis 10:00 Uhr wurde der Abschuss von 36 feindlichen UAVs in den Regionen Odessa, Kiew, Mykolajiw, Dnipropetrowsk, Winnyzja, Kirowohrad, Schytomyr, Chmelnyzkyj, Tscherkassy, Lwiw, Riwne und Poltawa bestätigt. Die meisten feindlichen Drohnen wurden in den Regionen Odessa und Kiew abgeschossen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus sind 16 russische Drohnen ortsgebunden verloren. Wie bekannt ist, geschieht dies in der Regel unter dem Einfluss von REB-Systemen.

Das Militär ist immer noch dabei, die Daten über die Nachtangriffe des Feindes zu verfeinern.

Erinnern Sie sich, dass die Kräfte der Luftverteidigung in der Nacht alle Angriffsdrohnen zerstört haben, die Russland zum Angriff auf Kiew entsandt hatte. Als Folge des Luftangriffs in der Hauptstadt wurde der Fall von Trümmern registriert – im Stadtteil Darnitsa. Dies führte zu einem Feuer auf der offenen Fläche von Bäumen und Gras. Das Feuer wurde umgehend gelöscht.