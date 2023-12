Luftabwehrkräfte schossen 10 von 17 Shaheds ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben die Ukraine in der Nacht zum 5. Dezember mit 17 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed und sechs S-300 Flugabwehrlenkraketen angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte haben zehn feindliche Drohnen abgeschossen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird festgestellt, dass die Raketen Angreifer auf zivile Objekte der Regionen Donezk und Cherson gerichtet waren.

Strike UAV Shahed-136/131 flog aus zwei Richtungen – Region Kursk und Primorsko-Achtarsk – die Russische Föderation.

Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketen und mobile Feuergruppen der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte waren an der Abwehr des Luftangriffs beteiligt.

Nach Angaben der südlichen Verteidigungskräfte wurden vier russische Drohnen bei einem nächtlichen Drohnenangriff in ihrem Zuständigkeitsbereich von Luftverteidigungseinheiten zerstört. Zwei – in der Region Mykolayiv, je eine in den Regionen Cherson und Winnyzja.

Erinnern Sie sich, dass die Luftstreitkräfte im Laufe des vergangenen Tages 10 Angriffe auf Gebiete durchgeführt haben, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentrierten, zwei auf Flugabwehrraketensysteme der Russen. Einheiten der Raketentruppen haben drei Gebiete getroffen, in denen Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentriert waren, zwei gegen Flugabwehrraketensysteme und sieben gegen feindliche Artillerie.