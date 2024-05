Die Luftverteidigungskräfte haben über Nacht 7 Marschflugkörper und 32 Schahideen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 30. Mai haben russische Truppen einen Luftangriff auf militärische Einrichtungen und kritische Infrastruktur in der Ukraine durchgeführt. Die Luftverteidigungskräfte haben in der Nacht 7 Marschflugkörper und 32 Schahideen abgeschossen

In der Nacht zum 30. Mai 2024 führten russische Truppen einen Raketen- und Luftangriff auf militärische Ziele und kritische Infrastrukturen der Ukraine durch. Dabei wurden 8 S-300/S-400 Flugabwehrlenkraketen in der Region Charkiw, 11 Ch-101/Ch-555 Marschflugkörper und 32 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen eingesetzt. Die Luftverteidigungskräfte schossen in der Nacht 7 Marschflugkörper und 32 Shaheds ab.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Ch-101/Ch-555-Raketen wurden von strategischen Flugzeugen des Typs Tu-95 MS aus der Region Saratow in der Russischen Föderation abgeschossen, während die Shaheds von Primorsko-Achtarsk, Russland, und Kap Chauda, Krim, abgefeuert wurden.

Der feindliche Luftangriff wurde von Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe, mobilen Feuerkommandos und Einheiten der elektronischen Kampfführung der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

„Als Ergebnis der Luftabwehrschlacht wurden 7 Ch-101/Ch-555 Marschflugkörper und 32 Shahed-131/136 Kampfdrohnen in den Regionen Chmelnyzkyj, Dnipro, Tscherkassy, Kirowohrad, Saporischschja, Odessa, Cherson, Kyjw und Winnyzja abgeschossen“, heißt es in der Erklärung.