Die Luftwaffe hat Einzelheiten über den Nachtangriff der Russischen Föderation bekannt gegeben

In der Nacht zum 20. Januar griffen die Russen die Ukraine mit sieben Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-136/131 an, von denen drei ihr Ziel nicht erreichten und vier von den Luftverteidigungskräften abgeschossen wurden. Die Angreifer trafen auch drei S-300 Flugabwehrlenkraketen aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk an der Donezkina. Dies wird von der Luftwaffe berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angriffsdrohnen aus dem Primorsko-Achtarskij Bezirk in Russland gestartet wurden.

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Odessa, Mykolajiw, Tscherkassy und Chmelnyzkyj.