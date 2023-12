Die Luftwaffe zerstörte 41 der 42 Shaheds

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 13. Dezember und in der Nacht zum 14. Dezember schossen die Russen 42 Shahed-Angriffsdrohnen in die Ukraine ab, von denen 41 abgeschossen wurden.

Quelle: Ukrainische Luftwaffe im Telegram Wörtlich aus der Luftwaffe: „In der vergangenen Nacht ist es den Verteidigern des Himmels gelungen, 41 von 42 Shahed-136/131 Angriffsdrohnen abzuschießen.

Details: Die Angreifer begannen Berichten zufolge am 13. Dezember ab 19:00 Uhr mit Shaheds anzugreifen. Die Abschüsse erfolgten in Wellen aus drei Richtungen: Balaklawa, Chauda (Krim) und Primorsko-Achtarsk (Russland).

Das Hauptangriffsgebiet war die Region Odessa.

Außerdem feuerten die Russen gegen Mitternacht 6 S-300 Flugabwehrlenkraketen aus der vorübergehend besetzten Region Cherson in Richtung der Regionen Mykolajiw und Cherson ab.