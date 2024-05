Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren bestätigen einen „Treffer“ auf das Öldepot und schreiben, dass das ukrainische Militär ATACMS-Raketen eingesetzt hat.

Am Dienstagabend, den 7. Mai, ertönte im besetzten Luhansk eine Reihe von Explosionen. Nach vorläufigen Angaben geriet dort ein Öldepot in Brand. Dies wird in sozialen Netzwerken und RosSmedia unter Berufung auf die Besatzungsbehörden berichtet.

„In Luhansk waren mehrere Explosionen zu hören. In der Stadt brach ein Feuer aus, berichteten die operativen Dienste. Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Öldepot in Luhansk getroffen, sagte Passetschnik“, meldete die russische Propagandaagentur TASS.

Die Angreifer stellen fest, dass die Streitkräfte der Ukraine mit ATACMS-Raketen zugeschlagen haben.

Außerdem erschien ein Video mit Aufnahmen des Beschusses.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine Mitte April die Niederlage des Kontrollpunktes der russischen Truppen in Luhansk bekannt gegeben haben.

