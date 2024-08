Das Main Intelligence Directorate sprengte ein Munitionsdepot in der Nähe von Voronezh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Depot lagerten Artillerie- und Panzergranaten, Kleinwaffenmunition und Boden-Luft-Raketen – insgesamt mehr als 5.000 Tonnen Munition.

Ukrainische Geheimdienstler haben in der Nacht zum 24. August ein großes Munitionsdepot in der russischen Region Woronesch gesprengt. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Samstag mit.

Demnach wurde ein erfolgreicher Brandanschlag auf ein Feldmunitionsdepot in der Nähe der Ortschaft Ostrogozhsk durchgeführt. Dieses Lager gehörte zu einer Truppengruppierung im Westen der russischen Streitkräfte.

„In der Militäreinrichtung lagerten die Artillerie- und Panzergranaten der Angreifer, ihre Kleinwaffenmunition und Boden-Luft-Raketen, insgesamt mehr als 5.000 Tonnen Munition.“ Die Detonation geht weiter! Festliches Rumpeln – bis in den Himmel“, heißt es in der Nachricht.