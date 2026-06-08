Die Marine berichtete über die Taktik der russischen Angriffe vom Meer aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen nutzen die Unberechenbarkeit der Naturgewalten, um Drohnenwellen von der vorübergehend besetzten Krim und dem Territorium der Russischen Föderation aus zu starten.

Russische Truppen nutzen die Richtung vom Meer aus, um Kamikaze-Drohnen auf die Ukraine zu schicken, da deren Abfang über dem Wasser schwieriger ist. Dies erklärte der Sprecher der Seestreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, Dmytro Pletenchuk, wie Ukrinform berichtet.

Pletenchuk erläuterte, welche feindlichen Luftziele am häufigsten von See her in das Gebiet der Ukraine eindringen. Seinen Angaben zufolge handelt es sich dabei überwiegend um Kamikaze-Drohnen.

„Sie dringen aus Richtung Meer ein, und das geschieht nicht zufällig“, bemerkte er.

Der Sprecher erklärte, dass es schwieriger sei, solche Angriffe auf See abzuwehren als an Land.

„Man kann zumindest Odessa nicht mit mobilen Feuergruppen aus einer Richtung umzingeln. All dies geschieht direkt auf See, und das ist schwieriger, denn das Meer ist immer unruhig, es ist ein Element“, erklärte Pletenchuk.

Seinen Worten zufolge nutzen russische Truppen diese Gegebenheiten, wenn sie Drohnenwellen von der vorübergehend besetzten Krim und dem Territorium der Russischen Föderation aus starten, insbesondere für Angriffe auf die Hafeninfrastruktur.

„Und manchmal fallen diese Trümmer leider auch auf die Stadt“, merkte der Sprecher an.