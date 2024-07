Die Massenmedien haben von der Ursache des Unfalls im südukrainischen Atomkraftwerk erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der ungewöhnlichen Hitze explodierten Öltanks an zwei Hochspannungstransformatoren, die dadurch in Brand gerieten.

Die Reaktoren des südukrainischen Kernkraftwerks waren in der Nacht des 16. Juli aufgrund einer Notfallsituation fast 12 Stunden lang nicht in Betrieb. Dies berichtet NV unter Berufung auf die Informationen der Gesprächspartner der Veröffentlichung in der Rada.

Es wird festgestellt, dass zwei Transformatoren im Kernkraftwerk ausgefallen sind.

Der Gesprächspartner in der Energiewirtschaft sagte, dass in der Umspannstation des KKW explodierte Öltanks auf zwei Hochspannungstransformatoren durch Überhitzung aufgrund der Hitze.

„Ja, die Transformatoren sind tatsächlich ausgefallen. Sie sind durchgebrannt. Das hatte eine weitere Auswirkung: Ein 1.000-MW-Block wurde notabgeschaltet. Nach 24 Stunden wurde er wieder ans Netz gebracht. Der Hauptgrund ist die abnorme Hitze“, sagte ein Gesprächspartner aus dem Management von Servants of the People gegenüber der Publikation.

Allerdings haben die Mitarbeiter von Energoatom im Laufe des Tages die Folgen des Unfalls umgehend beseitigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Energoatom am 17. Juli berichtet hat, dass ein weiterer Block vorzeitig ans Netz gegangen ist – nach einer Überladung mit Kernbrennstoff und einer planmäßigen Reparatur der Ausrüstung.