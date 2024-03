Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

General Walerij Saluschnyj hat sich vor seiner Ernennung zum Botschafter in Großbritannien einer militärmedizinischen Untersuchung unterzogen und wurde als untauglich für den Dienst in der Armee befunden. Dies berichtete die Nachrichten- und Analyse-Website ZN.UA am Samstag, den 9. März, unter Berufung auf Quellen.

Das Medienunternehmen behauptet, der ehemalige Oberbefehlshaber habe den VVK im Winter bestanden und im Februar einen Bericht über seine Entlassung aus dem Militärdienst geschrieben.

„Nach seiner Entlassung aus dem Dienst wurde Saluschnyj durch eine Entscheidung des Präsidenten dem Verteidigungsminister zur Verfügung gestellt. Ein bedeutender militärischer Posten, der Saluschnyjs Ausbildungsstand und Erfahrung entspricht, wurde von Verteidigungsminister Umjerow nicht angeboten, wie auch Präsident Selenskyj ihn zuvor nicht angeboten hatte“, heißt es in dem Bericht.

Vor diesem Hintergrund beschloss Saluschnyj, aus dem Militärdienst auszuscheiden.

Die Publikation fügt hinzu, dass nicht bekannt ist, ob der Verteidigungsminister einen Bericht unterzeichnet hat, nachdem der Präsident seine Absicht bekannt gab, Valery Saluschnyj als Botschafter nach London zu entsenden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 8. Februar bekannt wurde, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Treffen mit dem damaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hatte.