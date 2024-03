Massiver Angriff war vorhersehbar - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Natalija Humenjuk, Sprecherin des Operativen Kommandos des Südens, sagte in einer Fernsehsendung, dass der tägliche massive Angriff auf die Ukraine durchaus vorhersehbar war, schreibt Ukrinform.

„Wovor wir gewarnt haben, dass es nach dem Ende der so genannten Wahlen in Russland eine gewisse Verschärfung geben wird, auch aus der Luft, dann ist es so gekommen“, sagte Humenjuk.

Der Sprecher betonte, dass es sich um einen massiven und kombinierten Angriff handelte: zuerst haben die Russen Dutzende von Drohnen gestartet und dann mit Raketen zugeschlagen.

Humenjuk fügte hinzu, dass der Feind in der vorangegangenen Nacht Marineraketenträger, darunter auch Unterwasserraketen, in Alarmbereitschaft versetzt habe, was auf die Vorbereitung künftiger Angriffe hindeuten könnte.

Außerdem stellte der Sprecher fest, dass die russischen Aufklärungsdrohnen in den letzten Tagen sehr aktiv geworden sind.

„Um das Fehlen der A-50 zu kompensieren, versucht der Feind alle Mittel, die ihm heute zur Verfügung stehen, zu nutzen, indem er die taktische Luftfahrt auf untypische Weise, d.h. rein zur Aufklärung und Informationsbeschaffung, einsetzt und die maximale Aufklärungsdrohne verwendet. Im Zuständigkeitsbereich des Operativen Kommandos Süd wurden für den vorletzten Tag mehr als 140 aufgezeichnet“, sagte Humenjuk.

Der Sprecher fügte hinzu, dass der Feind verschiedene Wege des Terrors nutzt, aber die Streitkräfte der Ukraine reagieren mit der höchstmöglichen Effizienz.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Minister den nächtlichen Angriff auf den Energiesektor als den größten der letzten Zeit bezeichnete.