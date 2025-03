Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein FSB-Agent, der in einem Rüstungsbetrieb in der Region Kirowohrad spioniert hat, wurde zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens verurteilt. Der Mann, der als Hausmeister arbeitete, sammelte Informationen über die Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Dienstag, den 18. März mit.

Der Handlanger der Russischen Föderation wurde in das Verteidigungsunternehmen der Region eingeschleust, um innerhalb der Einrichtung Informationen zu sammeln.

Zu den Hauptaufgaben des Maulwurfs gehörte es, Informationen über die Anzahl und die Typen der militärischen Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte zu erhalten, die in den technischen Einrichtungen des Unternehmens repariert und modernisiert werden.

Zu diesem Zweck nahm der Agent einen Job als Werksleiter des Unternehmens an.

Nachdem er seine Verbrechen dokumentiert hatte, verhaftete der Sicherheitsdienst den Agenten in der Hitze des Gefechts, als er geheime Dokumente des Rüstungsunternehmens fotografierte.

Der Verräter entpuppte sich als ein Anwohner, der dem FSB vor Beginn des Krieges als Anhänger des Raschismus aufgefallen war. Nach dem 24. Februar 2022 kam ein FSB-Kader auf den Mann zu und wies ihm eine Aufgabe zu: für den Feind zu arbeiten.

Auf der Grundlage der vom Sicherheitsdienst der Ukraine gesammelten Beweise befand das Gericht den Agenten gemäß zwei Artikeln des Strafgesetzbuches für schuldig: