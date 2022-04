Mehr als 80 % der Verwundeten werden von den Ärzten wieder in den Einsatz gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 80 Prozent der verwundeten ukrainischen Soldaten sind nach Behandlung und Rehabilitation wieder einsatzfähig, so die ukrainische Verteidigungsministerin Anna Malyar. Diese Erklärung gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Malyar während eines landesweiten TV-Marathons ab.

Der stellvertretende Minister wies auf die hohe Professionalität der ukrainischen Militärsanitäter hin.

„Gestern konnte ich unseren Verwundeten in einem der Krankenhäuser der Ukraine und dem medizinischen Personal Kulichki überreichen, denn Sie müssen verstehen, dass unsere Militärsanitäter heute auch an der Front sind, sie sind in der Tat für das Leben und die Gesundheit unserer verwundeten Krieger verantwortlich. Und wir sollten verstehen, dass dies ein großer Sieg der ukrainischen Militärmedizin ist, ein sehr hoher Prozentsatz der Verwundeten ist wieder in den Reihen – es sind über 80 %. Es geht um das Niveau der Militärmedizin, um die Qualität der Behandlung und der Rehabilitation“, so Malyar.