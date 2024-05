Mehrere IRIS-T Luftabwehrsysteme sind bereits in der Ukraine im Einsatz, sagt der deutsche Botschafter Jaeger

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine verfügt bereits über mehrere IRIS-T Luftabwehrsysteme, und noch in diesem Monat, im Mai, wird Deutschland ein weiteres System übergeben.

Dies kündigte der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, während des Einheitsnachrichten-TV-Marathons an.

Laut Jäger hat Deutschland der Ukraine versprochen, dass es in diesem Jahr, im nächsten Jahr und im Jahr 2026 neue IRIS-T-Systeme liefern wird, und dass es sich dabei um „konsequente Arbeit“ handeln wird.

Am 16. Februar kündigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Vorbereitung eines neuen Militärhilfepakets in Höhe von 1,1 Milliarden Euro für die Ukraine an.

Zuvor hatten die Abgeordneten des Bundestages den Staatshaushalt für 2024 verabschiedet, der 7,6 Milliarden Euro für die Militärhilfe an die Ukraine vorsieht.

IRIS -T SLM in der Ukraine

Am 1. Juni 2022 kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an, dass Deutschland die Ukraine mit modernen Luftabwehrsystemen ausstatten wird. Daraufhin wurde das Luftabwehrsystem IRIS-T SLM in die Liste der Waffen aufgenommen, die Deutschland an die Ukraine zu liefern versprach.

Das erste System traf am 12. Oktober in der Ukraine ein, und kurz darauf versprach Scholz der Ukraine drei weitere Luftabwehrsysteme, „von denen jedes in der Lage ist, eine große Stadt zu verteidigen“. Bei seiner ersten Feuertaufe schoss das IRIS-T-System 100 Prozent seiner Ziele ab.