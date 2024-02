In den meisten Teilen der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen: In Cherson waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den meisten Regionen der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. Die ukrainische Luftwaffe hat am Dienstag, den 13. Februar, vor der Gefahr gewarnt.

„Es besteht die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen in den Regionen, in denen der Luftalarm ausgerufen wurde!“

Ignorieren Sie die Luftalarmsignale nicht!“, rief das Militär auf.

Im Gegenzug berichteten Überwachungskanäle, dass eine Reihe von Explosionen in Cherson und in der Region Donezk zu hören war.

Russische Truppen beschossen den ganzen Tag über den Bezirk Nikopol in der Region Dnipropetrowsk. Feindliche Waffen haben das Leben eines 64-jährigen Mannes verkürzt. Zwei 53-jährige Männer wurden verletzt.

Wir erinnern daran, dass in Charkiw in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar durch den Angriff von „Schahidow“ eine ganze Familie – Eltern und ihre drei kleinen Kinder – verbrannt ist. Insgesamt wurden sieben Menschen in der Stadt getötet, und es gibt Verletzte. Das Feuer zerstörte 15 Häuser, nachdem Treibstoff aus einem beschädigten Öllager ausgelaufen war.