Meteorologe sagt, wie lange der Frost dauern wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Winterwetter in der Ukraine, wie am Donnerstag, 1. Dezember, wird mindestens eine Woche und maximal 10 Tage dauern. Dies sagte Vladyslav Bilyk, Leiter der Abteilung für meteorologische Vorhersagen des Ukrhydrometcenters, in der Sendung des allukrainischen TV-Nachrichtenmarathons.

„Solch ein frostiges Wetter, außer im Süden, wird mindestens eine Woche, bis zu 10 Tage andauern“, glaubt er.

Laut dem Meteorologen ist der derzeitige Frost nicht sehr stark: Nachts kann es zwischen -5 und 10 Grad unter Null sein und tagsüber – 1 bis 5 Grad unter Null.

Er fügte hinzu, dass sich das Wetter im Land in Zukunft ändern wird – die Erwärmung wird beginnen…