Die Meteorologen haben eine Wettervorhersage für den April angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die monatliche Durchschnittstemperatur in der Ukraine wird im April voraussichtlich 9-13 Grad Celsius betragen (in den Karpaten 6-8). Dies ist 1-1,5 Grad über der Norm, sagte das Ukrhydrometecenter am Montag, 4. April.

Den Prognosen zufolge wird die monatliche Niederschlagsmenge voraussichtlich 22-40 mm betragen (45-77 mm in den Bergregionen), was im östlichen und südöstlichen Teil der Region der Norm entspricht, während sie im Rest des Gebiets unter der Norm liegt.

Daten aus Langzeitbeobachtungen zeigen, dass die durchschnittliche monatliche Lufttemperatur im April 8-12 Grad Celsius und in den Berggebieten 2-7 Grad Celsius beträgt.

Die absoluten Tiefsttemperaturen liegen bei 4-16 Grad unter Null, in den Karpaten und im Nordosten bei 17-22 Grad unter Null.

Die absoluten Höchsttemperaturen betragen 27-33 Grad Celsius, in den Karpaten 21-22 Grad Celsius.

Die durchschnittliche monatliche Niederschlagsmenge beträgt 30-58 mm, im Süden stellenweise 24-29 mm, in der Karpatenregion bis zu 60-89 mm und im Hochland bis zu 109 mm.

Frühere Meteorologen haben vorausgesagt, wie der Frühling in der Ukraine in diesem Jahr aussehen wird. Sie erwarten, dass das Thermometer im April auf 20 Grad steigen könnte.