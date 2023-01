Das Militär hat einen feindlichen Hubschrauber und eine Drohne im Osten abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat am Sonntag, den 8. Januar, einen wahrscheinlich feindlichen Hubschrauber Ka-52 und eine Orlan-10 Drohne im Osten abgeschossen, berichtet das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine.

„Heute, am 8. Januar 2023, zerstörten Soldaten des SAM S-300V1 Luftkommandozentrums von 11:00 bis 14:00 Uhr in östlicher Richtung einen feindlichen Hubschrauber, wahrscheinlich Ka-52, und eine UAV Orlan-10, die versuchte, unsere Stellungen aufzuklären“, teilte das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte in einer Erklärung mit.

Zuvor, am 8. Januar, hatte das militärische Luftkommando Ost am Himmel über der Region Dnipropetrowsk auch eine russische UAV abgeschossen…