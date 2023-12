Das Militärkommissariat von Transkarpaten kommentierte die Aushändigung von Vorladungen in Fitnessstudios

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das OTCK und die SP von Transkarpatien haben sich zur Aushändigung von Vorladungen an Männer in Turnhallen geäußert, die über anonyme Telegram-Kanäle gemeldet wurde.

„Mitarbeiter des Transkarpatischen OTCK und der SP verteilen im Rahmen von Mobilisierungsmaßnahmen rechtmäßig weiterhin Vorladungen. Unserer Meinung nach sind die Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich bewusst dem Militärdienst entziehen, in Fitnessstudios beschäftigt sind oder sich in Erholungskomplexen vergnügen, im Vergleich zu den Soldaten der Streitkräfte der Ukraine, die unter schwierigen Bedingungen die Verteidigung halten und den Feind schlagen, nicht privilegiert“, heißt es in der Nachricht.

Der TCC erinnerte daran, dass die Zustellung der Vorladung nicht bedeutet, dass der Wehrpflichtige sofort in den Krieg gezogen wird. Zunächst werden die Daten geklärt, der Wehrpflichtige wird einer medizinischen Untersuchung unterzogen und erst danach, wenn die Person diensttauglich ist, wird ein Mobilisierungsbefehl ausgestellt. Dann durchläuft der Wehrpflichtige eine Ausbildung.