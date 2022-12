Das Ministerkabinett hat vorgeschlagen, dass die Unternehmen nachts arbeiten sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Industrieanlagen in der Ukraine können auf Nachtarbeit umstellen, um Energieressourcen zu sparen. Dies kündigte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 9. Dezember, an.

Er wies auch darauf hin, dass das Land eine Prioritätenliste der Stromverbraucher haben wird, auf der die Unternehmen (mit Ausnahme der kritischen und an der Verteidigung beteiligten) an letzter Stelle stehen.

„Wir verstehen, dass eine solche Prioritätenliste Fragen von Unternehmen aufwerfen kann. Deshalb entwickeln wir Empfehlungen für den Industriesektor, insbesondere zur teilweisen oder vollständigen Verlagerung von Unternehmenstätigkeiten in die Nachtschichten“, sagte Schmyhal.