Nächtlicher Angriff auf die Region Kiew: Es gibt einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Diesmal wurde die Region Kiew von einem unbemannten Luftfahrzeug angegriffen. Der Alarm dauerte die ganze Nacht – mehr als 8 Stunden. Die Flugabwehrkräfte waren in der Region im Einsatz.

Der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Ruslan Kravchenko, berichtete über die Folgen des nächtlichen Angriffs eines unbemannten Luftfahrzeugs auf Kyjwshchyna.

„Der Feind hat seine Versuche, unsere Region anzugreifen, drei Nächte hintereinander nicht aufgegeben. Dieses Mal wurde die Region Kyjw von UAVs angegriffen. Der Alarm dauerte die ganze Nacht – mehr als 8 Stunden. Die Flugabwehrkräfte arbeiteten in der Region. Es gibt abgeschossene feindliche Ziele. Leider wurde eine Person durch herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Ziele verletzt – Schrapnellwunde am Bein“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch berichtet, dass in zwei Gemeinden in der Region Schäden an 22 Privathäusern und einem landwirtschaftlichen Gebäude verzeichnet wurden.

„Die Häuser haben beschädigte Dächer, zerbrochene Fenster und Türen, zerschnittene Fassaden. Auch die Zäune in der Nachbarschaft sind beschädigt worden. Den Opfern wird jede notwendige Hilfe zuteil. Die operationellen Dienste erfassen weiterhin die Folgen des Angriffs. Wir danken unseren Luftverteidigern für ihren unermüdlichen Einsatz“, fügte Kravchenko hinzu.