In der Nähe der Grenze in den Karpaten wurde eine menschliche Leiche gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Anwohner entdeckte den grausigen Fund am Hang des Berges Pop Ivan Marmarossky und informierte die Grenzbeamten.

Am Sonntagmorgen fanden Beamte des Grenzdienstes Delovoye der Grenzabteilung Mukatschewo Mukatschewo in der Nähe der Grenze die Leiche eines Mannes ohne Lebenszeichen. Darüber berichtete am 9. Juni der Staatliche Grenzdienst der Ukraine (Staatlicher Grenzdienst der Ukraine).

„Über den schrecklichen Fund am Hang des Berges Pip Ivan Marmarossy Grenzkommando berichtete ein Anwohner“, heißt es in der Meldung.

Zum Ort des Geschehens riefen die Grenzschützer Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes und die Polizei.

Zuvor hatten Grenzschützer einen Einwohner von Charkiw gerettet, der sechs Tage lang in den Karpaten umherirrte. Der Mann wollte illegal in eines der EU-Länder einreisen.

Und Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes retteten 13 Touristen, die sich in den Karpaten verirrt hatten. Unter ihnen waren 12 Zehntklässler. Sie waren nicht in der Lage, sich auf dem Gelände zu orientieren, als sie die Touristenroute in der Nähe des Berges Dzembronya passierten.