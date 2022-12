In der Nähe von Mariupol kam es zu Explosionen in mehreren Häusern - Andrjuschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montag, den 5. Dezember, kam es in zwei Häusern in der Nähe der besetzten Stadt Mariupol, Region Donezk, zu Gasexplosionen. Dies berichtete Petro Andrjuschtschenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol.

„Pokrovske Siedlung in der Nähe von Mariupol. In zwei Häusern kam es zu einer Gasexplosion, weil eine reparierte Gasleitung beschädigt wurde. Zwei weitere Häuser wurden vor dem Feuer gerettet“, sagte er…