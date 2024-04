Nachrichten vom 1. April: Russland importiert trotz Sanktionen Luxusautos, wie viel Geld wird für den Wiederaufbau von Charkiw benötigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Russlands Importe von Luxusautos.

Vom Beginn des großen Krieges bis Juli 2023 hat Russland mindestens 3.600 Luxusautos importiert, obwohl die G7-Länder Anfang März 2022 Beschränkungen für den Export solcher Waren nach Russland verhängt haben.

Über den Wiederaufbau von Charkiw.

Mehr als 10 Milliarden Dollar werden benötigt, um alles, was Russland in Charkiw beschädigt hat, wieder aufzubauen.

Über die Situation im Energiesektor. Seit dem Morgen des 1. April gibt es keine Notstromabschaltungen mehr. In Charkiw gibt es stündliche Einschränkungen und im Bezirk Krywyj Rih Einschränkungen des Netzverbrauchs für die Industrie.

Über Zara.

Inditex (Eigentümer von Zara, Pull&Bear, Bershka und Massimo Dutti) wird seine kommerziellen Aktivitäten in der Ukraine schrittweise wieder aufnehmen und zunächst am 2. April sein Online-Netzwerk und ab dem 3. April etwa 20 Geschäfte seiner Marken, darunter drei Zara-Geschäfte, in Kiew eröffnen.

Über Ukrsalisnyzja

Im März 2024 hat Ukrsalisnyzja seit Beginn der russischen Invasion eine Rekordmenge von 16 Millionen Tonnen Fracht in allen Verkehrsträgern transportiert.

Exklusive EP

Von einer kleinen Garage zu einem Panzerwagen. Wie KPI-Studenten ein Verteidigungsunternehmen gründeten

Vor dem Ersten Weltkrieg haben ukrainische Studenten an Autorennen teilgenommen und Autos getunt. Dank der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten schufen sie das am besten geschützte gepanzerte Fahrzeug der ukrainischen Streitkräfte.