Nachrichten am 1. November: Russen griffen erneut die Krementschuk-Raffinerie an, Privatbank steigert ihren Nettogewinn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über die Krementschuk-Raffinerie.

Die Russen haben die Ölraffinerie von Krementschuk mit Drohnen angegriffen, Informationen über den Schaden werden untersucht.

Über die Privatbank. Der Nettogewinn der staatlichen Privatbank belief sich von Januar bis September 2023 auf 43,37 Milliarden Hrywnja, das ist dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum 2022.

Zu den Geschäftserwartungen. Die ukrainischen Unternehmen haben ihren Geschäftserwartungsindex unter das neutrale Niveau (50 Punkte) herabgestuft.

Über die Fed. Die US-Notenbank hat beschlossen, ihren Leitzins unverändert bei 5,25-5,5% zu belassen.

Über Gasspeicheranlagen.

Die Gasspeicher in der EU sind fast vollständig gefüllt, so dass die Energieunternehmen in der Union gezwungen sind, überschüssige Reserven in der Ukraine zu lagern, um die Nachfragespitzen in den Wintermonaten abzudecken.

EP-Exklusivberichte

Die Ukraine verliert aufgrund von Schwarzgetreide an Wert. Wie die Regierung versucht, den Getreideexport zu unterbinden

Milliarden von Dollar fließen nicht ins Land zurück. Wie skrupellose Exporteure Devisen aus der Ukraine abziehen und warum die Strafverfolgungsbehörden, die Nationalbank und die Regierung erst jetzt damit begonnen haben, aktiv gegen Getreideexportgeschäfte vorzugehen.

Ruhestand in der Ukraine: Wer geht wann in den Ruhestand und wie viel wird er erhalten?

Welche Rentensysteme gibt es in der Ukraine, in welchem Alter können Sie in Rente gehen, welche Kategorien von Rentenzahlungen können Sie erwarten und wie viel?