Was wurde heute besprochen? Der Zolldienst: Der Zolldienst erläuterte die Daten über ukrainische Stahlexporte nach Russland im Wert von 21,04 Millionen Dollar im Jahr 2024 trotz des offiziellen Verbots. Zum russischen Angriff: In der Nacht des 20. Februar hat Russland einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die ukrainische Gasinfrastruktur durchgeführt und dabei Produktionsanlagen beschädigt. Über Schewaho: Das State Bureau of Investigation bereitet zusammen mit dem Justizministerium einen Antrag an das Oberste Anti-Korruptionsgericht vor, um das Vermögen und die Unternehmensrechte von Poltawa Mining and Processing Plant zu verstaatlichen. Zu Poroschenko: Der Internationalen Investitionsbank (IIB) könnte die Lizenz für den Wertpapierhandel entzogen werden, nachdem Sanktionen gegen ihren wirtschaftlichen Eigentümer Petro Poroschenko verhängt wurden. Exklusive EP „Jedes Jahr verschwindet eine Stadt von der Größe von Schytomyr. Wann muss die Ukraine mit einer Invasion von Arbeitsmigranten rechnen? Krieg, Mobilisierung und Personalmangel zwingen die Unternehmen dazu, nach neuen Wegen zu suchen, um Arbeitskräfte anzuwerben. Wird die Ukraine wirklich bald von Migranten überrannt werden?