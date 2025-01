Nachrichten vom 27. Januar: Verlängerung der Sanktionen, Mittel aus der Fischerei, Wachstum der Staatsverschuldung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen? Tatneft: Das ukrainische Justizministerium hat den Obersten Anti-Korruptionsgerichtshof gebeten, Sanktionen in Form der Einziehung von Vermögenswerten des russischen Unternehmens Tatneft in der Ukraine in Höhe von etwa 2 Milliarden Hrywnja zu verhängen. Über ARMA: Die Nationale Agentur für die Wiedererlangung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit die Übertragung der strategisch wichtigen Lwiw Insulation Company LLC an das Management der NPC Ukrenerho sichergestellt. Über Sanktionen: Bei einem Treffen am Montag, den 27. Januar, haben die EU-Außenminister beschlossen, die Sanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate zu verlängern. Fisch: Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Staatshaushalt der Ukraine Mittel für die Aufstockung von Gewässern aus Auktionen für die kommerzielle Fischerei erhalten. Zuvor hatten nur die lokalen Haushalte diese Gelder erhalten. Zur Staatsverschuldung: Der Betrag der öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine steigt bis 2024 um 1461,3 Mrd. Hrywnja und um 20,74 Mrd. USD im Gegenwert des US-Dollars. Exklusive EP Gehälter, Kautionen, Mieten: Wer muss die Militärsteuer zahlen und von welchem Einkommen Die Höhe der Militärsteuer wurde von 1,5% des Einkommens auf 5% erhöht. Wer ist zur Zahlung verpflichtet?