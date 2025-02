Nachrichten vom 3. Februar: Raiffeisen verdient Millionen an der russischen Armee, Drohnenangriff auf Gasprom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Raiffaisen. Die österreichische Raiffeisen Bank International AG verdient Geld an Unternehmen, die Produkte an Putins Armee liefern. Über Gasprom. Regelmäßige Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Regionen haben zur Schließung einer der größten Anlagen des Staatskonzerns Gasprom geführt. Über die Schecks. Die Unternehmen haben das Finanzministerium gebeten, die Übergangsfrist um weitere sechs Monate zu verlängern, um die korrekte Umsetzung der neuen Anforderungen an Form und Inhalt der Steuerbelege sicherzustellen. Über Zölle. Laut der mexikanischen Präsidentin Caludia Sheinbaum werden die Vereinigten Staaten die Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf mexikanische Waren nach einem „guten Gespräch“ mit Trump um einen Monat verschieben. Über USAID. Der Milliardär Elon Musk, der die Initiative von US-Präsident Donald Trump zur Verkleinerung der Bundesregierung anführt, sagte, dass an der Schließung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) gearbeitet wird. EP Exclusives: Skandale in Eigentumswohnungen, fehlendes Wasser und Strom: Welche Probleme haben die Bewohner von Neubauten Investoren atmen auf, wenn ihre Wohnung fertiggestellt ist. Doch die Probleme der Bewohner beginnen oft erst danach.