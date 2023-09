Nachrichtendienste haben von Kämpfen in der Nähe von Kupjansk berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen versuchen, in Richtung Kupjansk in der Region Charkiw anzugreifen, aber die ukrainischen Streitkräfte gehen zum Gegenangriff über, weil das Gelände für die Verteidigung günstig ist. Dies teilte der estnische Geheimdienst am Freitag, den 29. September mit, berichtete ERR.

Wie die Experten feststellten, konzentrieren die russischen Truppen ihre Kräfte und formen das Schlachtfeld.

„Sie haben insbesondere eine Brücke über den Fluss Oskol zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig werden, wie in Tallinn festgestellt wurde, Einheiten der 25. allrussischen Armee der russischen Armee meist nicht in den Kampf eingesetzt.

„Die Russen „sondieren“ weiterhin die ukrainische Verteidigung und halten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zurück. Sie versuchen, die ukrainischen Streitkräfte zu einem entschiedenen Vorgehen zu zwingen“, heißt es in dem Bericht.

Er fügte hinzu, dass die Situation auf der Strecke Lyman – Kupjansk weiterhin schwierig ist, aber die Ukrainer kontrollieren sie.

Flugzeuge der ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 11 Angriffe auf Gebiete durchgeführt, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentrieren, sowie zwei Angriffe auf Flugabwehrraketensysteme der russischen Armee.

In den letzten Wochen haben bis zu hundert Kämpfer, die der privaten Militärfirma (PIK) Wagner angehören, damit begonnen, einzeln oder in kleinen Gruppen in die Ukraine zu gehen, um auf der Seite verschiedener prorussischer Einheiten zu kämpfen.