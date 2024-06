In der Nacht zum 22. Juni wird die PrivatBank Kartentransaktionen aussetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Eine ähnliche „Auszeit“ wird auf Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals der Bank ausgeweitet. Dies geschieht, um die Kapazität und Sicherheit bei der Verarbeitung des wachsenden Volumens von Kartentransaktionen zu erhöhen

In der Nacht zum 22. Juni wird die staatliche PrivatBank von 00:05 bis 07:00 Uhr planmäßige Wartungsarbeiten am Verarbeitungszentrum durchführen. In diesem Zusammenhang wird das Finanzinstitut die Kartentransaktionen vorübergehend aussetzen.

Dies wurde vom Pressedienst der PrivatBank mitgeteilt.

Eine ähnliche „Auszeit“ wird auch für den Betrieb von Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals der Bank gelten.

Sie erklärten, dies geschehe, um die Kapazität und Sicherheit bei der Verarbeitung des wachsenden Volumens von Zahlungskartentransaktionen zu erhöhen.

„Wir führen routinemäßige Wartungsarbeiten in der Regel nachts durch, wenn die meisten Kunden keine Transaktionen durchführen. Wenn Sie während der Wartungsarbeiten Kartenzahlungen vornehmen möchten, raten wir Ihnen, dies im Voraus zu tun oder um einige Stunden zu verschieben“, heißt es in der Erklärung.

Das Verarbeitungszentrum der PrivatBank verarbeitet durchschnittlich 3 Millionen Kartentransaktionen pro Stunde.