"Naftohas und das polnische Unternehmen Orlen haben sich auf eine weitere Lieferung von verflüssigtem Erdgas geeinigt

„Naftohas hat mit dem polnischen Unternehmen Orlen einen Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Kubikmetern verflüssigtem Erdgas unterzeichnet, berichtet der Pressedienst von Naftohas. Der Treibstoff wird aus einer Charge US-LNG stammen. Nach der Regasifizierung wird das Gas an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert und im April an die Ukraine geliefert. Es wird zur Bildung einer strategischen Brennstoffreserve für die nächste Heizperiode verwendet, so der Pressedienst weiter. Es handelt sich um den zweiten Vertrag über die Lieferung von Brennstoff: Die Gasvorräte in den Lagern sind auf einem Rekordtief. Wird es bis zum Frühjahr genug Brennstoff geben? Zur Erinnerung: Russische Raketenangriffe auf die staatlichen ukrainischen Gasanlagen haben das Land gezwungen, teuren alternativen Brennstoff aus der Europäischen Union zu kaufen.