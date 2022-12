Naftohas hat ein Rekordtempo bei den Gasbohrungen verkündet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrhazvydobuvannya hat im Jahr 2022 47 neue Bohrlöcher gebohrt, eine Zahl, die fast derjenigen vor dem Krieg entspricht. Dies gab Naftohas am Vortag bekannt.

„Ukrhazvydobuvannya hat in diesem Jahr 47 neue Bohrungen durchgeführt. Diese Zahl ist praktisch dieselbe wie vor dem Krieg. 10 Monate Krieg in vollem Umfang, ständiger Beschuss und Terror gegen die Energieinfrastruktur haben unsere Spezialisten noch motivierter und wütender gemacht“, heißt es in der Erklärung.

Sie weist darauf hin, dass die Gasproduzenten in der Ostukraine weniger Gas fördern, im Westen aber methodisch mehr.

„Unsere Gasproduzenten haben Rekordbohrraten erreicht. Im Oktober 2022 stellte die Bohrabteilung von Ukrhazvydobuvannya, Ukrburgaz, einen monatlichen Bohrrekord von 30.505 m auf“, fügte Naftohas hinzu.

Es ist bekannt, dass Ukrhazvydobuvannya im Jahr 2021 50 neue Bohrungen in Angriff nahm, verglichen mit 41 im Jahr 2020…