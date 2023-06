Die Nationalbank der Ukraine hat offengelegt, über wen sie Daten über Kartenzahlungen sammeln wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Information, dass die Nationalbank der Ukraine Daten über alle Zahlungen von Ukrainern sammeln wird, entspricht nicht der Realität. Der Brief der Nationalbank der Ukraine vom 1. Juni bezieht sich nicht auf Einzelpersonen, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde.

Es wird darauf hingewiesen, dass die angeforderten Daten nicht für die Sammlung von Informationen, persönliche Daten von Einzelpersonen zur Verfügung stellt.

„Die Nationalbank der Ukraine erhält zur Stärkung der Aufsicht ab Dezember 2022 regelmäßig zusammengefasste Informationen von den akquirierenden Banken ausschließlich über Unternehmen, Anbieter von Zahlungsdiensten – juristische Personen, die die E-Commerce-Dienste der Banken nutzen“, heißt es in der Erklärung.

Am 1. Juni schickte die Nationalbank ein Erinnerungsschreiben Nr. 25-0005/38228 an die Banken, um auf die Notwendigkeit der rechtzeitigen und korrekten Übermittlung von Informationen gemäß den in früheren Schreiben festgelegten Anforderungen hinzuweisen.

„Die Nationalbank der Ukraine verwendet diese Informationen ausschließlich zu Aufsichtszwecken, um die Einhaltung der ukrainischen Gesetzgebung durch die Banken besser kontrollieren zu können“, so die Regulierungsbehörde.

Durch die Analyse dieser aggregierten Informationen konnte die Nationalbank der Ukraine das Problem der Nutzung von Bankdienstleistungen, einschließlich des elektronischen Geschäftsverkehrs, für den Schattenmarkt, insbesondere für illegale Glücksspiele, erkennen, so die Nationalbank der Ukraine weiter.