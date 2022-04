Die Nationalbank der Ukraine hat vorgeschlagen, Vermögenswerte russischer Banken zu beschlagnahmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank hat dem Ministerkabinett einen Vorschlag zur Beschlagnahme der Finanzaktiva der MR Bank (Sberbank) und der Prominvestbank, Tochtergesellschaften der Sberbank of Russia und der VEB, vorgelegt, die zu Beginn des Krieges vom Markt genommen wurden. Kirill Schewtschenko, Chef der ukrainischen Nationalbank, sagte dies in einem am Freitag, den 8. April, veröffentlichten Interview mit der Ekonomicheskaya Pravda.

„Etwa 26 Milliarden Hrywnja können an den Staat überwiesen werden. Das sind Bargeld, OVGZ, Einlagenzertifikate“, sagte er.

Der Leiter der Zentralbank erinnerte daran, dass diesen Banken zu Beginn des Krieges die Lizenzen entzogen wurden. „Und heute wissen wir, dass der nächste Schritt ein Zwangsabzug dieser Vermögenswerte sein sollte. Es ist klar, dass die ukrainischen Einleger dieser Banken ihre Einlagen zuerst im Rahmen der garantierten Summe erhalten sollten“, sagte er.

In Bezug auf andere Banken mit russischen Eigentümern, die Forward Bank und die Pin Bank, sagte Schewtschenko, dass sie keinen nennenswerten Einfluss auf den Markt haben.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Alfa Bank in der Ukraine für das Bankensystem von großer Bedeutung ist und im Gegensatz zu einigen ihrer Aktionäre nicht von Sanktionen betroffen ist.

„Unsere Aufgabe ist es, zu handeln, damit Millionen von ukrainischen Einlegern nicht zu Schaden kommen. Die Aktionäre der Bank müssen nach einem Ausweg aus dieser Situation suchen. Ich schließe nicht aus, dass es sich um einen Verkauf an einen anderen Eigentümer handeln könnte. Aber dieser Verkauf sollte nicht als Versuch gewertet werden, die Sanktionen zu umgehen“, sagte der Leiter der ukrainischen Nationalbank.