Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat zum ersten Mal ein Unternehmen von ihrer Liste der internationalen Kriegssponsoren gestrichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat zum ersten Mal das irische Unternehmen Peninsula Petroleum Limited, einen weltweiten Anbieter von Schiffskraftstoffen, von der Liste der internationalen Sponsoren von Kriegen gestrichen. Dies gab die Pressestelle der Nationalen Korruptionsbekämpfungsbehörde am Freitag, den 16. Juni bekannt.

„Zum ersten Mal seit der Liste der internationalen Kriegssponsoren – ein mächtiges Reputationsinstrument, um Druck auf Unternehmen auszuüben, die nach der groß angelegten Invasion weiterhin mit Russland zusammenarbeiten – wurde das Unternehmen von der Liste gestrichen“, hieß es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Peninsula Petroleum Limited ein Schreiben an die Nationale Agentur für Korruptionsprävention gesandt hat, in dem die Bedingungen für die Streichung von der Liste genannt werden. Das Unternehmen hat die Lieferung von Bunkertreibstoff nicht nur an Schiffe eingestellt, die Russen gehören oder unter russischer Flagge fahren, sondern auch an solche, die russisches Öl transportieren. Diese Schritte wurden als Zeichen der Verurteilung der russischen Aggression unternommen.

Peninsula Petroleum Limited hat somit alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, indem es den Weg eines sozial verantwortlichen Unternehmens eingeschlagen hat.

„Die erste Streichung von der Liste der internationalen Sponsoren des Krieges ist der beste Beweis dafür, dass dieses Instrument wirklich funktioniert. Wir wollen, dass diese Liste schrumpft und nicht umgekehrt“, sagte Alexander Novikov, der Leiter der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Entscheidung von Peninsula Petroleum Limited ein Beispiel für andere Unternehmen sein möge, die ihren Ruf schätzen und nicht mit dem russischen Regime in Verbindung gebracht werden wollen. Die Behörde ist offen für die Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen und bereit, über die für die Streichung von der Liste erforderlichen Schritte zu beraten.