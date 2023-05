Nationalgarde trifft zwei russische Su-25: ein Kampfflugzeug zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationalgarde hat ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug in Richtung Saporischschja zerstört und ein weiteres getroffen. Dies wurde von der Nationalgarde der Ukraine auf Facebook am Donnerstag, 25. Mai berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass einer von ihnen auf das Konto eines Helden der Ukraine geht, eines Gardisten mit dem Rufzeichen Bandit, der den Spitznamen Saporischschja-Wachmann trägt.

„Der Feind setzt aktiv Kampfflugzeuge in Richtung Saporischschja ein. am 25. Mai versuchten die russischen Besatzungstruppen, ukrainische Verteidigungsstellungen mit zwei Su-25 aus der Luft anzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt waren die „Saporischschja Rächer“ der Nationalgarde und ihr Gegenstück im Kampfeinsatz. Die Kampfflugzeuge identifizierten die feindlichen Flugzeuge eindeutig und bekämpften die Luftziele mit MANPADs“, heißt es in dem Bericht.

Als Ergebnis des Kampfeinsatzes wurde die erste Su-25 vollständig zerstört, ihr Pilot konnte sich über dem vorübergehend besetzten Gebiet in Sicherheit bringen, während die zweite Maschine von der Saporischschja Avenger abgeschossen wurde. Nach dem Abschuss wurde die feindliche Su-25 schwer beschädigt und musste notlanden.

„Am Ende der Landebahn beobachteten die Einwohner von Melitopol eine schwarze Rauchsäule. Davor waren dumpfe Explosionen zu hören“, so die Nationalgarde weiter.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Saporischschjaer Bürgerwehr bereits sieben russische Flugzeuge zerstört hat.