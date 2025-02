Ein Netzwerk von "Drogenkabinen" war in Kiew und Charkiw aktiv

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das State Bureau of Investigation hat die Ermittlungen gegen 14 Mitglieder einer kriminellen Organisation abgeschlossen, die in Kiew und Charkiw ein Netz illegaler „Drogengeschäfte“ aufgebaut haben. Die Menge der verkauften Drogen betrug mehr als 10 kg, der Schaden wird auf mehr als 5 Millionen Hrywnja geschätzt. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Dienstag, den 4. Februar.

Die Ärzte stellten falsche Rezepte für Methadon aus, und die Angreifer verkauften es an Drogenabhängige weiter.

Den Ermittlungen zufolge eröffneten sie 24 „narkologische Büros“, in denen Ärzte illegal Rezepte für Methadon ausstellten. Das Medikament wurde dann über ihre eigene Apotheke verkauft.

Das Netzwerk funktionierte seit 2020, und der illegale Umlauf der Droge überstieg 10 kg. Der Schaden durch die kriminellen Aktivitäten wurde auf mehr als 5 Millionen Hrywnja geschätzt. Bei den Durchsuchungen wurden große Geldsummen und Eigentum beschlagnahmt, das mit Geldern aus dem Drogenhandel erworben wurde.

Den Organisatoren drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Frage der Beschlagnahmung von Eigentum wird derzeit geklärt.

Die bei den Durchsuchungen bei den Mitgliedern der genannten kriminellen Vereinigung beschlagnahmten Gelder werden als Staatseinnahmen betrachtet.

Zuvor war in Kiew ein Drogenhändler mit „Waren“ im Wert von 8 Millionen Hrywnja festgenommen worden. Der Einwohner von Tscherkassy war mit dem Auto in die Hauptstadt gereist und hatte dort „Master Deposits“ gemacht – Großhandels-Lesezeichen.