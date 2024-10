Neue Funktionen für die Reserve+ App

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Reserve+ App des Verteidigungsministeriums wird neue Funktionen für die Online-Rekrutierung und die Zurückstellung von Männern im wehrpflichtigen Alter enthalten

Die Anwendung Reserve+ des Verteidigungsministeriums wird mit neuen Funktionen für die Online-Rekrutierung und die Zurückstellung von Männern im wehrfähigen Alter aktualisiert.

Dies gab die stellvertretende Verteidigungsministerin für Digitalisierung, Kateryna Chernogorenko, auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

„Wir haben den besten Service für die Interaktion zwischen Wehrpflichtigen und dem Staat geschaffen. Und bald werden wir Aufschübe und Online-Rekrutierung einführen“, sagte sie in dem Posting. Die Vertreterin des Verteidigungsministeriums postete auch einen Screenshot aus der App, der sich angeblich auf die Funktion „Sie haben eine Reservierung“ bezieht.

Was über die Rekrutierung in der Ukraine bekannt ist

Am 11. Juni hat das Verteidigungsministerium eine Website für die Suche nach freien Stellen in den Streitkräften der Ukraine eingerichtet, die eine Reihe von Positionen anbietet. am 18. Juli erläuterte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, wie die Rekrutierung von Personen, die freiwillig mobilisiert werden, abläuft.

Zuvor hatte der Beauftragte des Verteidigungsministeriums für die Rekrutierung, Olexij Bezhevets, in einem Kommentar gegenüber Suspilne erklärt, dass das Vorhaben, die Rekrutierungskampagne ab Anfang September 2024 durchzuführen, „mega-erfolgreich“ sei. Dank dieser Initiative hat die Armee die Zahl der Freiwilligen im Vergleich zu Ende 2023 erhöht.

Während des Betriebs der 34 Rekrutierungszentren der ukrainischen Armee haben sich etwa 16.000 Menschen beworben, von denen fast 1.500 entweder bereits dienen oder ihre Registrierung abschließen.