Ein neuer Industriepark wird in der Region Iwano-Frankiwsk entstehen

In der Stadt Burshtyn in der Region Iwano-Frankiwsk wird ein neuer Industriepark mit dem Namen Burshtyn entstehen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Entscheidung, den Park in das Register der Industrieparks aufzunehmen, wurde von der Regierung in einer Sitzung am 28. Februar getroffen. In diesem Jahr ist dies der dritte Park, der in das Register der Industrieparks aufgenommen wird. Initiator des Parks ist die Stadtverwaltung von Burshtyn. Die Gesamtfläche des Industrieparks beträgt 20,4535 Hektar, und seine Aktivitäten zielen auf die Entwicklung der verarbeitenden Industrie und verwandter Bereiche ab. Es wird erwartet, dass der Park bis zu 1.000 Arbeitsplätze in den folgenden Branchen schaffen wird: Textilproduktion; Nahrungsmittelproduktion; Bekleidungsproduktion; Holzverarbeitung und Herstellung von Holz- und Korkprodukten, außer Möbeln; Herstellung von Stroh und pflanzlichen Stoffen für die Weberei; Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen, a.n.g.; Herstellung von anderen nichtmetallischen mineralischen Produkten; wissenschaftliche und technische Aktivitäten; Aktivitäten im Bereich der Information und der elektronischen Kommunikation. Zur Erinnerung: Am 21. Februar beschloss das Ministerkabinett, vier Industrieparks von der Liste der zu errichtenden Parks auszuschließen.