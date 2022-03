Neun Menschen wurden auf dem Testgelände in Yavoriv getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem Raketeneinschlag auf dem Übungsplatz in Jaworiw in der Region Lwiw wurden neun Menschen getötet und 57 weitere verletzt. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Lemberg, Maxym Kozitsky, bei einem Briefing am Sonntag, den 13. März.

Ihm zufolge feuerte die russische Luftfahrt mehr als 30 Luft-Boden-Marschflugkörper in der Nähe von Saratow ab. Einige von ihnen wurden von der Flugabwehr abgeschossen.

„Der Übungsplatz in Jaworow wurde getroffen. Bislang wurden 57 Menschen verletzt und befinden sich in Krankenhäusern. Neun Helden sind gestorben. Dies sind bestätigte Zahlen. Das Feuer wird jetzt gelöscht“, so Kozitsky.